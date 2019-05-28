Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей
Чиновники Минпровещения и Минприроды готовят поправки в Водный кодекс. С их помощью в ведомствах хотят обезопасить детей. Для этого пляжи детских лагерей хотят обнести забором и запретить местным жителям пользоваться ими.
Напомним, согласно нынешним правилам 20 метров от водной кромки является общественной территорией и присваивать себе эту полосу никто не имеет права. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец говорит, что на общественном пляже дети могут стать жертвами злоумышленников. Да и вожатым сложно уследить за ребятами в пляжной толчее.
Передача пляжей в собственность лагерей жителям приморских городов едва ли понравится. Чтобы этого не произошло чиновники намерены изучить опыт передачи только части пляжей в аренду, пишут "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU