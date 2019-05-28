2019-05-28T09:57:34+03:00
Общество

Пляжи детских лагерей хотят оградить от посторонних людей

Так, по мнению чиновников, вожатым будет легче следить за подопечными
Григорий ЛЕОРДА
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Детские пляжи могут закрыть от людей.Детские пляжи могут закрыть от людей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Чиновники Минпровещения и Минприроды готовят поправки в Водный кодекс. С их помощью в ведомствах хотят обезопасить детей. Для этого пляжи детских лагерей хотят обнести забором и запретить местным жителям пользоваться ими.

Напомним, согласно нынешним правилам 20 метров от водной кромки является общественной территорией и присваивать себе эту полосу никто не имеет права. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец говорит, что на общественном пляже дети могут стать жертвами злоумышленников. Да и вожатым сложно уследить за ребятами в пляжной толчее.

Передача пляжей в собственность лагерей жителям приморских городов едва ли понравится. Чтобы этого не произошло чиновники намерены изучить опыт передачи только части пляжей в аренду, пишут "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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