2019-05-28T12:45:45+03:00
Общество

Россияне назвали самые перспективные профессии для детей

Безоговорочным лидером стала сфера информационных технологий
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые перспективные профессииНазваны самые перспективные профессииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты РАНХиГС выяснили, какие профессиональные области родители считают наиболее перспективными для детей. На первом месте оказались различные специальности, связанные с информационными технологиями. Эти направления являются востребованными и сейчас, и в будущем эта тенденция сохранится. Так считают 49% респондентов.

Кроме того перспективными направлениями многие родители назвали медицину (35%) и работу в силовых структурах (34,5%). А вот самыми невостребованными направлениями респонденты считают науку, культуру (6%), сельское и лесное хозяйство (5%). Такие данные публикует RT.

Большинство опрошенных уверены, что в современном мире необходимо получить высшее образование, чтобы достичь карьерного успеха. Такое мнение выразили 71% респондентов. При этом треть семей настроены на то, чтобы дети обучались в одном из лучших высших учебных заведений своего региона. А вот около 9% опрошенных отметили, что хотели бы отправить своих детей учиться в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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