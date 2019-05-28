2019-05-28T17:23:54+03:00
Общество

"Игра престолов" озолотила букмекерские конторы больше чем Оскар и Евровидение

Развитие сюжета популярной саги оказалось интереснее, чем исход популярных конкурсов
Григорий ЛЕОРДА
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Кого убьют, а кто останется в живых? Ответ на этот вопрос мог принести фанату деньги в тотализаторе.Кого убьют, а кто останется в живых? Ответ на этот вопрос мог принести фанату деньги в тотализаторе.Фото: кадр из фильма
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Киносага "Игра престолов" неслыхано обогатила букмекерские конторы. Сотрудники азартных домов принялись считать какие суммы фанаты ставили на любимый сериал и ахнули. Интерес, который игроки выразили рублем, превысил обычно популярные у людей кинопремию "Оскар" и международный песенный конкурс "Евровидение". А ведь раньше именно их считали самыми популярными неспортивными событиями.

В первую очередь на сериал просто больше ставили. Так много, что если сложить ставки на "Евровидение" и "Оскар", то киносага все равно победит с большим отрывом. На события "Игры престолов" в одной из контор было сделано на 130% больше ставок, чем на "Евровидение". И в семь раз больше, чем на итоги премии "Оскар".

Во-вторых, к азартной игре пристрастились новые люди. Они делали ставки только на сюжет фильма. Для них конторы даже сделали отдельный раздел на сайтах, чтоб не блуждали.

И наконец еще один приятный для контор факт. На сериал было поставлено на 20% больше денег, чем на песенный конкурс. А по сравнению с Оскаром разница вообще фантастическая - 11,5 раз! К таким выводам пришли специалисты с Legalbet, проанализировав данные двух крупных контор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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