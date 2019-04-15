2019-04-15T02:14:49+03:00
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Самой богатой семьей в «Игре престолов» назвали клан Таргариенов

Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей в сериале [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших домов популярного сериала «Игра престолов»Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших домов популярного сериала «Игра престолов»Фото: кадр из фильма
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К выходу на экраны заключительного восьмого сезона фантастической саги «Игра престолов» агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей культового сериала, созданного телеканалом HBO по роману Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

По версии агентства, на первом месте – дом Таргариенов, потому что Дейенерис Таргариен принадлежит самый ценный актив, боевые драконы. Причем эксперты не смогли назвать их стоимость даже приблизительно, но отметили, что они дают своим обладателям огромное могущество. Кроме того, как отмечает издание, Дейенерис контролирует крепость Кастерли-Рок, бухту Работорговцев и Драконий остров, где сосредоточены запасы ценного ресурса – «драконьего стекла».

Драконы помогли Дейенерис Таргариен занять первую строчку рейтинга Фото: кадр из фильма

Драконы помогли Дейенерис Таргариен занять первую строчку рейтингаФото: кадр из фильма

Второе место заняло семейство Ланнистеров, в распоряжении которого торговые пути, а также доступ к «глобальной финансовой системе» – в частности, возможность брать кредиты у Железного банка Браавоса. В начале сериала именно Ланнистеры были самым богатым домом этого фантастического мира, но после потери контроля над крепостью Кастерли-Рок и нескольких других крупных поражений они несколько «обеднели».

Семейству Ланнистеров помогла поддержка Железного банка Браавоса Фото: кадр из фильма

Семейству Ланнистеров помогла поддержка Железного банка БраавосаФото: кадр из фильма

Тройку лидеров рейтинга толстосумов в «Игре престолов» замыкает дом Арренов, которым принадлежит долина Аррен и неприступный замок Орлиное Гнездо. Именно благодаря его неприступности для врагов, Арены могут заниматься сельским хозяйством и торговать, не отвлекаясь на боевые действия.

Арены разбогатели, потому что долго не ввязывались в войну Фото: кадр из фильма

Арены разбогатели, потому что долго не ввязывались в войнуФото: кадр из фильма

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На четвертой строчке расположился дом Старков, обладающий большим флотом и обширными северными землями с ценными ресурсами – лесом, железом и серебром. Эксперты агентства сравнивают малонаселенные земли Старков с Сибирью. Пятое место занял дом Грейджой.

Земли Старков схожи с Сибирью Фото: кадр из фильма

Земли Старков схожи с СибирьюФото: кадр из фильма

Список богатейших семей «Игры престолов»

1. Таргариен

2. Ланнистер

3. Аррен

4. Старк

5. Грейджой

6. Мартелл

7. Талли

8. Баратеон

9. Тайрелл

К слову, как писал сайт kp.ru, содержание всех уже вышедших сезонов сериала «Игры престолов» уместились в одном стихотворении, которое американский телеведущий Джеймс Корден сумел прочитать за четыре минуты.

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Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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