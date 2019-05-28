Xiaomi представила нового "убийцу флагманов"

СЕГОДНЯ 21:02 2019-05-28T21:03:15+03:00

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Китайская компания Xiaomi представила свой новый смартфон Redmi K20 Pro, который уже окрестили "убийцей флагманов". За относительно небольшую сумму вы можете получить устройство с отличными характеристиками.

Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма, мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm, а также выдвижной 20-мегапиксельной камерой для селфи и 48-мегапиксельной основной. Кроме того, на внешней панели устройства присутствуют два дополнительных объектива. Первый обеспечивает двукратное оптическое увеличение и разрешение 8 мегапикселей, а второй (широкоугольный) предоставляет возможность съемки на 127 градусов с разрешением 13 мегапикселей.

Также K20 Pro можно приобрести в разных модификациях. Базовая версия включает в себя 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. В более мощной комплектации доступно 8 Гб "оперативки" и 256 Гб для хранения файлов. Также есть версия с 128 Гб флэш-памяти. На сайте Xiaomi уточняется, что емкость аккумуляторов на всех смартфонах этой модели составляет 4000 мАч.

"Убийца" флагманов" появится на китайских прилавках 1 июня. Его стоимость будет начинаться от 361 доллара, а самая дорогая версия обойдется всего в 434 доллара. Будут ли Redmi K20 Pro продавать за границей, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что еще неделю назад "убийцей флагманов" называли другой смартфон этой китайской компании - компактный Mi 9 SE.

ИСТОЧНИК KP.RU