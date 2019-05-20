Xiaomi выпустил на российский рынок Mi 9 SE - убийцу флагманских смартфонов

Пользователи, которые стерли подушечки пальцев разыскивая в сети формулу идеального смартфона по соотношению цена/качество, возможно нашли, что искали. Компания Xiaomi анонсировала появление на российском рынке своего очередного детища - компактного смартфона Mi 9 SE. Это первый в мире смартфон с новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 712, который справляется со всеми современными задачами. По сравнению с предыдущим поколением качество графики и энергоэффективность гаджета возросли на 35 процентов.

- Этот смартфон является компаньоном нашего флагмана Mi 9, который мы представили в этом году в Барселоне и Москве, - говорит региональный PR-менеджер Xiaomi в России и СНГ Евгений Мосунов. - Наша история с субфлагманами началась в прошлом году, когда наряду с Mi 8 мы запустили Mi 8 Lite. Мы полагали, что субфлагманы это нишевой продукт, рассчитаный на пользователей, которым весь набор навороченных функций флагманского смартфона не нужен. Но успех Mi 8 Lite с классным цветным корпусом и крутой селфи-камерой оказался просто оглушительным. Об этом говорят и цифры продаж и собственные ощущения: я вижу его в транспорте намного чаще, чем Mi 8. Смартфон, которому отводили вспомогательную роль, сам оказался ярчайшим флагманом. И в этом году мы решили попробовать повторить этот успех.

Новинка обладает уникальными характеристиками по соотношению цена/качество.

Разработчики исходили из того, что на российском рынке смартфонов есть большой запрос на компактные устройства. Реакцией на эти ожидания и стал Mi 9 SE - устройство, которым максимально комфортно пользоваться одной рукой. Гаджет получил удобный для просмотра видео дисплей с диагональю 5.97“ и соотношением сторон 19,5:9, но по размерам Mi 9 SE сопоставим с габаритами классического смартфона с диагональю 5.1“.

От своего старшего брата Mi 9 девайс унаследовал тройную камеру, где основной модуль обладает сенсором Sony IMX586 чувствительностью 48 мегапикселей, плюс в наборе телеобъектив и широкоугольная камера для панорамных снимков.

Кроме того, смартфон имеет классный AMOLED дисплей - гордость «дисплеестроения» Xiaomi, он обеспечивает отличную видимость и сочность цветов под любым углом и при любой освещенности. Добавьте сюда встроенный в экран сканер отпечатков пальцев в экране и и мультифункциональный NFC-чип, который очень ценят в России, и вы поймете, что Mi 9 SE «упакован» на совесть.

- Как бы я обрисовал портрет пользователя? Я думаю, что это практичный молодой человек в возрасте от 25 до 30 лет, который хорошо зарабатывает и умеет считать деньги, - говорит Евгений Мосунов. - Он знает, как сделать вдумчивый выбор и не является рабом брендов. Наш пользователь точно понимает, какое аппаратное обеспечение и современные функции ему необходимы, чтобы быть в парадигме флагманов, но при этом не видит смысла переплачивать за избыточные топовые характеристики.

Mi 9 SE поступает в продажу в России 23 мая. Он будет доступен в официальных каналах Мi.com, в официальных офф-лайн магазинах Mi Store, а так же в широкую розницу. Цена за младшую версию 6ГБ + 64 гигабайта составит 24 990 рублей. Более мощный вариант 6ГБ + 128 гигабайт обойдется 27 990 рублей.