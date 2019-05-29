СКР возбудил уголовное дело о взятке в отношении гендиректора крупной уранодобывающей компании

СЕГОДНЯ 05:32 2019-05-29T05:43:04+03:00

Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении одного из депутатов районного совета, которого подозревают в даче взятки

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В ночь на среду, 29 мая, стало известно, что в отношении генерального директора крупнейшей в России уранодобывающей компании «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков. Он уточнил, что уголовное дело возбуждено также в отношении одного из депутатов районного совета, которого подозревают в даче крупной взятки. Оба подозреваемых задержаны на 48 часов, готовятся документы для их ареста.

По данным следствия, гендиректор горнодобывающего предприятия в 2017 году за заключение договора на поставку питания для работников потребовал каждый месяц платить ему по 500 тысяч рублей и уже успел получить восемь миллионов. Преступление выявили сотрудники экономической безопасности краевого главка МВД и регионального управления ФСБ.

Во время обысков дома и на работе подозреваемого правоохранители обнаружили более 11 миллионов рублей и крупную сумму в иностранной валюте. Кроме того, были изъяты документы, видео и аудиозаписи, подтверждающие преступную деятельность обоих подозреваемых, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU