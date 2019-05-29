СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-29T17:24:10+03:00

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Европейская комиссия рекомендует Совету Европейского Союза начать переговоры по вопросу о вступлении в сообщество с Албанией и Северной Македонией. Соответствующие заявление еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

«Нам предстоит выполнить наши обязательства в отношении наших партнеров, особенно это касается Албании и Северной Македонии. Еврокомиссия подтверждает свою рекомендацию Совету ЕС открыть переговоры о вступлении», - сказал еврокомиссар, выступая в Европарламенте в среду, 29 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, в среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о политике расширения Европейского союза. В документе говорится о том, что переговоры Евросоюза и Анкары по вопросу вступления Турции в состав ЕС зашел в тупик и республика начинает серьезно отдаляться от европейского сообщества в связи со вступлением в силу конституционной поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU