2019-05-29T17:24:10+03:00
В мире

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией

В ЕК заявили о необходимости выполнить обязательства в отношении партнеров Евросоюза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной МакедониейЕврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной МакедониейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейская комиссия рекомендует Совету Европейского Союза начать переговоры по вопросу о вступлении в сообщество с Албанией и Северной Македонией. Соответствующие заявление еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

«Нам предстоит выполнить наши обязательства в отношении наших партнеров, особенно это касается Албании и Северной Македонии. Еврокомиссия подтверждает свою рекомендацию Совету ЕС открыть переговоры о вступлении», - сказал еврокомиссар, выступая в Европарламенте в среду, 29 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, в среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о политике расширения Европейского союза. В документе говорится о том, что переговоры Евросоюза и Анкары по вопросу вступления Турции в состав ЕС зашел в тупик и республика начинает серьезно отдаляться от европейского сообщества в связи со вступлением в силу конституционной поправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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