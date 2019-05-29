Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией
Европейская комиссия рекомендует Совету Европейского Союза начать переговоры по вопросу о вступлении в сообщество с Албанией и Северной Македонией. Соответствующие заявление еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.
«Нам предстоит выполнить наши обязательства в отношении наших партнеров, особенно это касается Албании и Северной Македонии. Еврокомиссия подтверждает свою рекомендацию Совету ЕС открыть переговоры о вступлении», - сказал еврокомиссар, выступая в Европарламенте в среду, 29 мая.
Как сообщал сайт kp.ru, в среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о политике расширения Европейского союза. В документе говорится о том, что переговоры Евросоюза и Анкары по вопросу вступления Турции в состав ЕС зашел в тупик и республика начинает серьезно отдаляться от европейского сообщества в связи со вступлением в силу конституционной поправки.
ИСТОЧНИК KP.RU