2019-05-29T15:58:27+03:00
В мире

Еврокомиссия: диалог о вступлении Турции в состав ЕС зашел в тупик

Европейская комиссия опубликовала отчет о политике расширения Европейского союза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Европейская комиссия опубликовала отчет о политике расширения Европейского союзаЕвропейская комиссия опубликовала отчет о политике расширения Европейского союзаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Диалог Евросоюза и Турции по вопросу вступления республики в состав ЕС зашел в тупик, поскольку Анкара отступила от сообщества в области верховенства закона и основных прав. Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о политике расширения Европейского союза.

«Турция продолжила отходить от Евросоюза, серьезно отступив в области верховенства закона и основных прав и ослабив баланс в политической системе из-за вступления в силу конституционной поправки», - сообщается в документе, где отмечено, что «переговоры о вступлении Турции, следовательно, фактически зашли в тупик».

В отчете сообщается, что «диалог и сотрудничество, в том числе на высшем уровне, в основных областях, представляющих общий интерес, продолжаются, в том числе в сфере миграции и поддержки беженцев».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в дискриминации его страны по религиозному признаку. По его словам, республику не принимают в состав Европейского Союза только из-за того, что основной религией в стране является ислам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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