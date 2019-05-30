Рябков: В мире ширится понимание неприемлемости политики США

СЕГОДНЯ 05:22 2019-05-30T05:28:24+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что все больше стран начинают понимать неприемлемость линии поведения Соединенных Штатов на международной политической арене.

«Я рад тому, что в мире ширится понимание неприемлемости этой американской линии. Иранская ситуация – это, по большому счету, полигон, это тест на серьезность всех тех, кто стоит на страже принципов международного права», - сказал он накануне в эфире телеканала «Россия-24».

По словам замглавы МИД, сложившийся в пользу США дисбаланс в международной системе позволяет Вашингтону злоупотреблять своим доминирующим положением и навязывать свою волю остальным странам.

«Мы будем искать пути адекватного, разумного, глубокого, продуманного ответа на такого рода вызовы, - подытожил Сергей Рябков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американская администрация пригрозила Европе санкциями, если европейские страны попытаются торговать с Ираном в обход введенных Штатами ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU