Рябков: В мире ширится понимание неприемлемости политики США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что все больше стран начинают понимать неприемлемость линии поведения Соединенных Штатов на международной политической арене.
«Я рад тому, что в мире ширится понимание неприемлемости этой американской линии. Иранская ситуация – это, по большому счету, полигон, это тест на серьезность всех тех, кто стоит на страже принципов международного права», - сказал он накануне в эфире телеканала «Россия-24».
По словам замглавы МИД, сложившийся в пользу США дисбаланс в международной системе позволяет Вашингтону злоупотреблять своим доминирующим положением и навязывать свою волю остальным странам.
«Мы будем искать пути адекватного, разумного, глубокого, продуманного ответа на такого рода вызовы, - подытожил Сергей Рябков.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американская администрация пригрозила Европе санкциями, если европейские страны попытаются торговать с Ираном в обход введенных Штатами ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU