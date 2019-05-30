США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-30T05:11:18+03:00

Американский Минфин предупредил Германию, Британию и Францию, чтобы даже не пытались торговать с Ираном

Изменить размер текста: A A

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Европе Санкциями, если будет запущен механизм, позволяющий торговать с Ираном в обход введенных Вашингтоном ограничений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на «предупредительное» письмо заместителя главы американского Минфина Сигал Манделкер, которая в ведомстве курирует вопросы противодействия терроризму и финансовой разведки.

Ранее Франция, Германия и Великобритания договорились создать специальный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), цель которого – обеспечить торгово-финансовый обмен между странами в обход санкций США.

В письме Сигал Манделкер говорится, что все причастные к созданию INSTEX будут наказаны исключением из американской финансовой системы, если этот механизм запустят. Анонимный источник агентства заявил, что послание замглавы Минфина – это предупреждение европейским государствам. А в министерстве на просьбу прокомментировать информацию отметили, что Штаты «могут ввести ограничительные меры против организаций, осуществляющих торговые операции с Ираном».

Напомним, как писал сайт kp.ru, и без того непростые американо-иранские отношения обострились после заявления госсекретаря Майкла Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по «нефтяным» антииранским санкциям.

А в среду, 8 мая, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций, касающихся секторов экономики Ирана, которые связаны с производством металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU