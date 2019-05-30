2019-05-30T15:06:39+03:00
Общество

Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Новый законопроект предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы для водителей, ставших виновником аварии в состоянии алкогольного опьянения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП принят в третьем чтенииЗакон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП принят в третьем чтенииФото: Алексей ФОКИН
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В четверг, 30 мая, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.

В соответствии с принятым законопроектом, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, если водитель сел за руль пьяным и стал виновниками аварии, повлекший смерти двух или более. Ранее за подобное правонарушение грозило от четырех до девяти лет лишения свободы.

При гибели одного человека наказание составит от пяти до 12 лет вместо нынешних двух - семи. В случае тяжкого вреда здоровью наказание увеличивается с четырех лет до трех - семи лет тюремного заключения.

Напомним, 14 мая, инициатива о внесении поправок в закон о «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» была принята единогласно депутатами в первом чтении в Государственной думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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