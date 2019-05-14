Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП принят в первом чтении

14 Май 15:02 2019-05-14T15:02:08+03:00

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Во вторник, 14 мая, законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей, был принят в первом чтении в Государственной думе

Инициатива о внесении поправок в закон о «нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» была принята единогласно депутатами Госдумы.

В соответствии с законопроектом, для водителей предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, если они сели за руль в пьяном виде и стали виновниками аварии с жертвами. При гибели человека наказание составит от пяти до 12 лет вместо нынешних двух - семи. Если же погибнет более двух человек - от восьми до 15 лет лишения свободы

«Ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тысячи человек, более 20 тысяч становятся инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких. Фактически, за пять лет под колесами пьяных водителей погибает население целого города», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, добавив, что это будет «справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству».

ИСТОЧНИК KP.RU