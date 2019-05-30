Госдума приняла закон о штрафах за распространение иностранных СМИ без разрешения

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-30T15:11:55+03:00

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Государственная Дума приняла закон о штрафах за распространение зарубежных средств массовой информации без разрешения.

Штраф за распространение иностранных СМИ без разрешения составит от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических - от 20 до 30 тысяч рублей. Более того, во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована.

ИСТОЧНИК KP.RU