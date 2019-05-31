2019-05-31T11:42:29+03:00
Политика

Президент Сербии посетил в больнице пострадавшего российского сотрудника миссии ООН

Александр Вучич пожелал Михаилу Краснощекову скорейшего выздоровления
Марина ВЕНЦОВА
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Российский дипломат, сотрудник ООН Михаил Краснощеков. Фото: Павел Бушуев/ТАССРоссийский дипломат, сотрудник ООН Михаил Краснощеков. Фото: Павел Бушуев/ТАСС
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Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата - сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово. Его сопровождал в больнице также посол РФ Александр Чепурин.

"Желаю вам скорейшего выздоровления", - приводит ТАСС слова сербского лидера, которые адресованы Краснощекову.

Тот заявил, что "не удивлен случившимся и ожидал подобного развития событий". "Очень приятно чувствовать за своей спиной страну", - отметил дипломат, поблагодарив Чепурина за помощь и заботу.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, утром 28 мая, на севере Косово, полиция начала задержание сербских граждан. Также был арестован россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН. После освобождения гражданин России был доставлен в больницу Косовска-Митровицы в отделение интенсивной терапии с тяжелыми травмами головы.

В четверг, 30 мая, Краснощеков был транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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