2019-05-30T17:58:43+03:00
Политика

Вучич пожелал выздоровления пострадавшему в Косово российскому сотруднику миссии ООН

Президент Сербии обсудил с российским послом действия Приштины в Косовска-Митровице [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаиль Метцель/ТАССПрезидент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаиль Метцель/ТАСС
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В связи с обострением ситуации на севере Косово президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России Александром Чепуриным и пожелал скорейшего выздоровления российскому сотруднику миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаилу Краснощекову, пострадавшему от действий косовского спецназа. Об этом сообщили в администрации сербского лидера.

«Он (президент Сербии) выразил сожаление, что при этих событиях ранен гражданин России Михаил Краснощеков, сотрудник ООН, которому пожелал скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении администрации.

На встрече с российским послом Вучич обсудил события в Косовска-Митровице и заявил, что «предыдущие два дня были очень тяжелыми для сербов в Косово и Метохии и Сербии, что все шаги Приштины указывают на то, что в будущем не станет легче».

Напомним, утром 28 мая, на севере Косово, полиция начала задержание сербских граждан. Арестован был россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН. После освобождения гражданин России был доставлен в больницу Косовска-Митровицы в отделение интенсивной терапии с тяжелыми травмами головы. В четверг, 30 мая, Краснощеков был транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Россиянин, сотрудник Миссии ООН доставлен в госпиталь после освобождения в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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