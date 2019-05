Названа лучшая песня за всю историю человечества

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-31T13:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Лучшей песней в истории человечества признана композиция Yesterday группы The Beatles, которая была выпущена в 1965 году. При составлении рейтинга эксперты учитывали продажи песни, появление в хит-параде Billboard и количество кавер-версий. Кроме того специалисты считались с популярностью композиции в среде меломанов.

Примечательно, что на песню Yesterday было записано 665 каверов. Кроме того со временем количество поклонников композиции лишь увеличивается.

На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water группы Simon & Garfunkel. Она была записана в 1970 году, и с тех пор мир услышал 400 каверов на нее, передает ФАН.

На третьем месте рейтинга самых лучших песен расположилась Rolling In the Deep британской певицы Алель. Композиция была выпущена в 2010 году и за девять лет получила уже 84 кавера.

Отметим, что в рейтинге ста самых популярных песен оказались еще несколько композиций группы The Beatles. Так, Hey Jude заняла четвертую позицию, а песня Let It Be – девятую, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU