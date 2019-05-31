2019-05-31T13:46:05+03:00
Общество

Названа лучшая песня за всю историю человечества

Эксперты признали первенство за группой The Beatles
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Лидером рейтинга стала песня группы The BeatlesЛидером рейтинга стала песня группы The Beatles
Изменить размер текста:

Лучшей песней в истории человечества признана композиция Yesterday группы The Beatles, которая была выпущена в 1965 году. При составлении рейтинга эксперты учитывали продажи песни, появление в хит-параде Billboard и количество кавер-версий. Кроме того специалисты считались с популярностью композиции в среде меломанов.

Примечательно, что на песню Yesterday было записано 665 каверов. Кроме того со временем количество поклонников композиции лишь увеличивается.

На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water группы Simon & Garfunkel. Она была записана в 1970 году, и с тех пор мир услышал 400 каверов на нее, передает ФАН.

На третьем месте рейтинга самых лучших песен расположилась Rolling In the Deep британской певицы Алель. Композиция была выпущена в 2010 году и за девять лет получила уже 84 кавера.

Отметим, что в рейтинге ста самых популярных песен оказались еще несколько композиций группы The Beatles. Так, Hey Jude заняла четвертую позицию, а песня Let It Be – девятую, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео: США делают все, чтобы проверить информацию о казнях дипломатов в КНДР
Яровая предложила проводить всероссийскую минуту молчания 22 июня
Помпео: США не будут говорить о санкциях против «Северного потока - 2», пока их не введут
В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека
В Госдуме обсудят закон о чистоте пива
Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда
Совбез России и Путин обеспокоились ситуацией в Идлибе
Президент Сербии шокирован отсутствием реакции ЕС на действия Приштины
Курс евро вырос до 73 рублей
Рогозин: США давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг
Счетная палата: пенсионеры тратят на жизнь 200 рублей в день
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ
В Госдуме могут обсудить полный запрет на тонировку
МИД ФРГ: Берлин и Вашингтон заинтересованы в диалоге с Москвой
Умер кот-зомби из фильма «Кладбище домашних животных»
В бюджет субъектов России предложили зачислять 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть
Девять машин и остановка повреждены в результате дождя и ветра в Москве
Россияне попались на продаже наркотиков в Бали
МИД Турции опроверг информацию об отсрочке закупок С-400
Детский омбудсмен: 107 детей погибли, выпав из окна
Норвежский вундеркинд заколотил девять голов за один матч
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Роскосмос будет искать топ-менеджеров на специальных сайтах
Встречу в нормандском формате в Кремле считают нужной
СНБО Украины: встреча в нормандском формате может пройти в июле