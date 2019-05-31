В Подмосковье спасли лисенка, запутавшегося в футбольной сетке

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-31T17:17:40+03:00

Лисенка осмотрели, проверили, что он не получил травм и отпустили обратно в лес Фото: скрин с видео

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В Подмосковье спасли лисенка, который запутался в футбольной сетке. Зверек так активно пытался выбраться, что ситуация стала совсем критичной, без помощи человека из ловушки было не высвободиться.

Лесного жителя заметили инспекторы лесничества «Русский лес» в окрестностях деревни Сераксеево городского округа Серпухов. Они патрулировали территорию и наткнулись на лисенка.

- У него была обмотана вся шея и лапки. Бедняга совсем выбился из сил и даже не мог подать голос. Скорее всего, провел в плену несколько часов до того, как его нашли, - говорит инспектор Юрий Сурков.

В Серпухове провели спецоперацию по спасению лисенка.

Чтобы высвободить бедолагу пришлось перерезать сетку. Но даже это не испугало лисичку, к тому моменту животное было так измучено, что совсем не сопротивлялось и не боялось.

Убедившись, что никаких повреждений у зверька нет, его выпустили обратно в лес.

- Это был подросток, родился в прошлом году. По человеческим меркам, ему было лет 18. Такие лисята уже не нуждаются в постоянном присмотре матери, – цитирует интернет-газета «Подмосковье сегодня» слова Юрия Суркова.

ИСТОЧНИК KP.RU