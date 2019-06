Протестующие подожгли вход в посольство США в Гондурасе

В столице Гондураса Тегусигальпе протестующие подожгли главный вход в здание посольства США.

По данным портала Heraldo, манифестанты, которые скрылись за масками и капюшонами, свалили у входа в посольство автомобильные покрышки, а затем подожгли их. Отмечается, что именно через этот вход в здание заходили просители американских виз.

На место происшествия были вызваны пожарные, огонь был оперативно потушен. Один из зачинщиков беспорядков был задержан, сообщил портал Tribuna. О пострадавших информация не поступала.

Группа манифестантов подожгла вход в посольство США в Гондурасе. Protestors in #Honduras, still upset over the 2009 Obama-Hillary coup and subsequent support for the drug dealing fraudulent regime of Juan Orlando Hern ndez by the Trump-Pompeo administration, burned tires in front of the US Embassy today. Only the doorstep is on fire so far. https://t.co/1fqJdTheEq