2019-06-01T08:39:36+03:00
В мире

Протестующие подожгли вход в посольство США в Гондурасе

В Гондурасе проходят массовые протесты на фоне массовой забастовки медиков и учителей [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Гондурасе протестующие подожгли здание посольства СШАВ Гондурасе протестующие подожгли здание посольства СШАФото: REUTERS
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В столице Гондураса Тегусигальпе протестующие подожгли главный вход в здание посольства США.

По данным портала Heraldo, манифестанты, которые скрылись за масками и капюшонами, свалили у входа в посольство автомобильные покрышки, а затем подожгли их. Отмечается, что именно через этот вход в здание заходили просители американских виз.

На место происшествия были вызваны пожарные, огонь был оперативно потушен. Один из зачинщиков беспорядков был задержан, сообщил портал Tribuna. О пострадавших информация не поступала.

Группа манифестантов подожгла вход в посольство США в Гондурасе. Protestors in #Honduras, still upset over the 2009 Obama-Hillary coup and subsequent support for the drug dealing fraudulent regime of Juan Orlando Hern ndez by the Trump-Pompeo administration, burned tires in front of the US Embassy today. Only the doorstep is on fire so far. https://t.co/1fqJdTheEq

Ранее в Гондурасе прошли массовые протесты, которые начались после многочисленной забастовки медиков и учителей. Работники этих сфер выступают против приватизации образования и здравоохранения. По данным министерства безопасности Гондураса, среди протестующих есть «внедренные участники», которые провоцируют «акты вандализма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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