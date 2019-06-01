Китай ввел ответные пошлины на американские товары объемом 60 млрд долларов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-01T14:04:50+03:00

Пошлины введены в отношении более пяти тысяч товарных позиций из США

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Китай ввел ответные пошлины на американские товары общим объемом 60 млрд долларов. Пошлины в отношении более пяти тысяч товарных позиций вступили в силу 1 июня с 00:00 по местному времени

Комитет по таможенным тарифам Госсовета ранее заявил, что в отношении 2493 наименований пошлины увеличены до 25%, а в отношении 1078 товаров сборы повышены до 20%, в отношении еще 974 наименований - до 10%, на 595 позиций - пошлины выросли до 5%.

Напомним, 10 мая правительство США повысило пошлины в отношении товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс увеличения пошлин на китайскую продукцию еще на 300 млрд долларов. Свои действия Вашингтон объяснил тем, что Пекин отходит от соглашений, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU