Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-01T14:28:56+03:00

По данным экстренных служб региона, в больницы доставлены 18 человек

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Один из пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области находится в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб области, всего в больницы доставлены 18 человек.

"В больницы доставлены 18 человек, один из них - в тяжелом состоянии", - передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.

Напомним, как передавал сайт kp.ru, днем в субботу, 1 июня, произошли взрывы и пожар в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в окрестных жилых домах и офисах. По информации правительства региона, в результате происшествия пострадали 19 человек.

На заводе "Кристалл" ранее сообщили, что в момент взрыва в этом цехе работали пять человек, их удалось эвакуировать, все они живы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712272" frameborder="0"></iframe> Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU