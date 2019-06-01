2019-06-01T14:28:56+03:00
Происшествия

Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии

По данным экстренных служб региона, в больницы доставлены 18 человек
Екатерина БОЛГОВА
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Взрыв прогремел на заводе Свердлова в ДзержинскеВзрыв прогремел на заводе Свердлова в ДзержинскеФото: СОЦСЕТИ
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Один из пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области находится в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб области, всего в больницы доставлены 18 человек.

"В больницы доставлены 18 человек, один из них - в тяжелом состоянии", - передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.

Напомним, как передавал сайт kp.ru, днем в субботу, 1 июня, произошли взрывы и пожар в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в окрестных жилых домах и офисах. По информации правительства региона, в результате происшествия пострадали 19 человек.

На заводе "Кристалл" ранее сообщили, что в момент взрыва в этом цехе работали пять человек, их удалось эвакуировать, все они живы.

Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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