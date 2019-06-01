Один из пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области находится в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб области, всего в больницы доставлены 18 человек.
"В больницы доставлены 18 человек, один из них - в тяжелом состоянии", - передает РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.
Напомним, как передавал сайт kp.ru, днем в субботу, 1 июня, произошли взрывы и пожар в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в окрестных жилых домах и офисах. По информации правительства региона, в результате происшествия пострадали 19 человек.
На заводе "Кристалл" ранее сообщили, что в момент взрыва в этом цехе работали пять человек, их удалось эвакуировать, все они живы.
Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.
ИСТОЧНИК KP.RU