2019-06-01T16:42:39+03:00
Общество

Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва–Казань может начаться в конце 2019

Планируется, что 729-километровая высокоскоростная магистраль должна быть закончена к 2024 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва – Казань может начаться в конце 2019Конкурс на проектирование скоростной автотрассы Москва – Казань может начаться в конце 2019Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Начало конкурсных процедур на проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань намечено на конец текущего года – начало следующего года. Соответствующие заявление сделал министр транспорта России Евгений Дитрих.

«В конце этого - начале следующего года намечали начать конкурсные процедуры по контракту на проектирование и сразу на строительство», - сказал министр, отметив, что прежде всего необходимо будет закончить документацию планировки территории.

Напомнен, как сообщал ранее сайт kp.ru, в конце февраля этого года стало известно, чт проект строительства скоростной магистрали все же будет реализован. Как планируется 729-километровая автотрасса должна быть закончена к 2024 году. По ней можно будет доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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