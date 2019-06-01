2019-06-01T21:25:19+03:00
Политика

Украине могут предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Соответствующий законопроект внесен в палату представителей американского конгресса
Марина ВЕНЦОВА
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В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТОВ палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проект закона, который предусматривает возможность предоставления Киеву статуса главного союзника Соединенных Штатов вне НАТО, внесен в палату представителей американского конгресса. Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне.

«В палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальности целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США», - говорится в сообщении диппредставительства в «Фейсбуке».

Кроме того, отмечается, что данный проект закона «предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО». Срок его действия может охватывать период от момента вступления документа в силу до вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств», - отмечается в сообщении посольства.

Кстати, как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Вашингтон за такую инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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