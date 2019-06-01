Украине могут предоставить статус главного союзника США вне НАТО

СЕГОДНЯ 21:24 2019-06-01T21:25:19+03:00

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Проект закона, который предусматривает возможность предоставления Киеву статуса главного союзника Соединенных Штатов вне НАТО, внесен в палату представителей американского конгресса. Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне.

«В палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальности целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США», - говорится в сообщении диппредставительства в «Фейсбуке».

Кроме того, отмечается, что данный проект закона «предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО». Срок его действия может охватывать период от момента вступления документа в силу до вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств», - отмечается в сообщении посольства.

Кстати, как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Вашингтон за такую инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU