В Северной Ирландии обезвредили бомбу под полицейской машиной
Бомбу, прикрепленную к полицейскому автомобилю обнаружили 1 июня в Белфасте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной Ирландии.
Подозрительный предмет был обнаружен под машиной полицейского в Шандон-Парке на востоке города. На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые после осмотра установили, что это боевое взрывное устройство.
"Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было предназначено, чтобы убить полицейского", - подчеркнул начальник отдела по борьбе с терроризмом, детектив Шон Райт.
Пока полиция склоняется к версии, что бомбу заложили радикально настроенные североирландские республиканцами. Правоохранительные органы начали расследование.
В заявлении отмечается, что в последнее время активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки возросла на фоне неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландия.
ИСТОЧНИК KP.RU