В Северной Ирландии обезвредили бомбу под полицейской машиной

СЕГОДНЯ 00:07 2019-06-02T00:07:10+03:00

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Бомбу, прикрепленную к полицейскому автомобилю обнаружили 1 июня в Белфасте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной Ирландии.

Подозрительный предмет был обнаружен под машиной полицейского в Шандон-Парке на востоке города. На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые после осмотра установили, что это боевое взрывное устройство.

"Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было предназначено, чтобы убить полицейского", - подчеркнул начальник отдела по борьбе с терроризмом, детектив Шон Райт.

Пока полиция склоняется к версии, что бомбу заложили радикально настроенные североирландские республиканцами. Правоохранительные органы начали расследование.

В заявлении отмечается, что в последнее время активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки возросла на фоне неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландия.

ИСТОЧНИК KP.RU