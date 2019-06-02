Умер французский философ Мишель Серр

СЕГОДНЯ 04:02 2019-06-02T04:02:35+03:00

Мишель Серр скончался в субботу на 89 году жизни

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Во Франции 1 июня умер философ и писатель Мишель Серр. Об этом сообщил издательский дом Le Pommier, который выпускал его книги.

Серр скончался в возрасте 88 лет в субботу около 19:00 (20:00 мск). Его окружали родные и близкие, пишет Agence France-Presse.

Мишель Серр родился 1 сентября 1930 года. Он автор около 80 книг, его труды были переведены и на русский язык. Его последняя книга «Озорная мораль» была опубликована в феврале.

Серр также преподавал во Французской академии, куда был избран в 1990 году преподавательскую деятельность, в 1990 году был избран во Французскую академию. Серр - кавалер, офицер, командор и великий офицер ордена Почетного легиона, офицер и командор французского ордена "За заслуги", лауреат литературной премии Медичи.

ИСТОЧНИК KP.RU