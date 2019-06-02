2019-06-02T05:01:24+03:00
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, утверждает The Sun

IAAF ранее завела дело в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко
Юлия ДИВЕЕВА
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Летние олимпийские игры 20-20 года пройдут в ТокиоЛетние олимпийские игры 20-20 года пройдут в ТокиоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом пишет британская газета The Sun. ссылаясь на обстоятельства дела, недавно открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обвиняет российского атлета в нарушении антидопинговых правил. Он временно отстранен от соревнований. В случае троекратного нарушения в течение 12 месяцев правил доступности спортсмена, а именно непредоставление информации о местонахождении, пропуск теста, предоставление неточной информации, открывается дело с дисквалификацией атлета от года до двух лет.

Как утверждает The Sun,"высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики( ВФЛА) знали об изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения Лысенко, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

ИСТОЧНИК KP.RU

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