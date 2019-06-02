2019-06-02T12:34:30+03:00
Спорт

Олимпийский комитет России: российская сборная выступит на Олимпиаде в Токио

Как отметил глава комитета Станислав Поздняков, спекуляции в британских СМИ появляются всякий раз в преддверии заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций
Марина ВЕНЦОВА
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Cборная России выступит на Олимпиаде в ТокиоCборная России выступит на Олимпиаде в ТокиоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя заметку британской газеты Sunday Times о возможном отстранении России от Игр-2020, заявил, что согласно позиции Международного олимпийского комитета (МОК) сборная России выступит на Олимпиаде в Токио в следующем году.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, - заявил он ТАСС. - Спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики».

При этом Позняков добавил, что относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, «позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета - российская команда примет участие в Играх в Токио».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в британской прессе появилась информация о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, ссылаясь на обстоятельства дела, недавно открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. IAAF обвиняет российского атлета в нарушении антидопинговых правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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