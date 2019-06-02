Олимпийский комитет России: российская сборная выступит на Олимпиаде в Токио
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментируя заметку британской газеты Sunday Times о возможном отстранении России от Игр-2020, заявил, что согласно позиции Международного олимпийского комитета (МОК) сборная России выступит на Олимпиаде в Токио в следующем году.
«Комментировать британские СМИ смысла нет, - заявил он ТАСС. - Спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики».
При этом Позняков добавил, что относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, «позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета - российская команда примет участие в Играх в Токио».
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в британской прессе появилась информация о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, ссылаясь на обстоятельства дела, недавно открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. IAAF обвиняет российского атлета в нарушении антидопинговых правил.
ИСТОЧНИК KP.RU