В Сирии военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу
В сирийской провинции Хомс ракетному обстрелу подвергся военный аэродром Т-4.Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.
Отмечается, что средства противовоздушной обороны страны поразили две ракеты, нацеленные на аэродром. Однако несколько ракет достигли цели. В результате один человек погиб, двое солдат получили ранения. Инфраструктуре аэродрома нанесен ущерб.
По данным издания, ракеты были выпущены Израилем. В это же время в Хаме и Идлибе происходили террористические атаки на сирийскую армию.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в ночь на 9 апреля 2018 года был произведен ракетный удар по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс, ответственность за атаку была возложена на Израиль. По данным Минобороны РФ, два самолета F-15 ВВС Израиля выпустили по аэродрому восемь ракет, до цели долетели три ракеты.
МИД РФ тогда отметил, что атака ВВС Израиля совпала с активизацией экстремистов в этом районе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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