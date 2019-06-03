Вакарчук назвал способ завершить войну на Украине

СЕГОДНЯ 03:05 2019-06-03T03:05:45+03:00

Солист группы "Океан Эльзы" считает, что Киев должен создать такие условия внутри страны, чтобы донбассцы захотели вернуться

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Положить конец войне на Украине поможет понимание того, что в Донбассе тоже живут украинцы. Такое заявление сделал украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

По его словам, есть два фактора, которые приблизят конец вооруженного противостояния. Первый - это создание в республике “сказочных условий”.

"Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность", — заявил Вакарчук в эфире телеканала "Украина".

Музыкант выразил уверенность, что хорошая жизнь в республике побудит жителей неподконтрольных Киеву территорий снова объединиться со страной.

"Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди", — отметил Вакарчук.

Он подчеркнул, что Украина должна протянуть тем, кто остался на территории ДНР и ЛНР руку помощи и “не воспринимать их как людей второго сорта”.

"Нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе", - уверен солист "Океана Эльзы".

Он также призвал политиков республики сделать все возможное для скорейшего завершения войны на благоприятных для Украины условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU