Ким Чен Ын появился на концерте вместе с "репрессированным" чиновником

СЕГОДНЯ 03:38 2019-06-03T03:47:18+03:00

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), главу КНДР на мероприятии сопровождал его ближайший помощник заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль. Заметка сопровождалась фотографиями концерта и присутствующих в зале высоких гостей.

По данным издания, в понедельник Ким Чен Ын посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии. Вместе с ним на в зале сидели его супруга Ли Соль Чжу, несколько высокопоставленных чиновников, литераторов и художественных деятелей страны.

Ранее СМИ Южной Кореи написали, что Чхоль, отвечавший за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторжные работы в одну из северных провинций страны, а четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне и спецпредставитель Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены.

Напомним, сайт kp.ru еще в 2015 году рассказывал о невероятном "воскрешении" министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля, которого, по сообщениям южнокорейских СМИ, расстреляли за то, что тот задремал на совещании Ким Чен Ына. Причем генерала казнили перед курсантами военного училища, да еще из зенитной пушки. Однако вскоре 66-летнего министра снова показали по ТВ, живым и здоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU