2019-06-03T07:40:07+03:00
Политика

Безымянным островам Курильской гряды могут присвоить имена героев

Такую инициативу будут обсуждать в Государственной думе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдуме предлагают присвоить имена героев безымянным островам Курильской грядыВ Госдуме предлагают присвоить имена героев безымянным островам Курильской грядыФото: REUTERS
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Депутаты Государственной думы хотят присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды. С такой инициативой выступил член нижней палаты парламента от Сахалинской области Георгий Карлов.

"Мы об этом будем говорить в Государственной думе: наши (Курильские) острова не могут быть безымянными. Мы будем называть их именами героев", - сказал депутат.

По его словам, за последние годы некоторые острова Курильской гряды уже получили имена по инициативе депутатов. Их назвали в честь героев Великой отечественной войны и в честь наших современников, однако многие острова до сих пор остаются безымянными. Так, из 1671 крупных и малых участков суши в том районе имена присвоены лишь 89, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России прозвучало предложение переименовать сами Курильские острова. Лидер "Справедливой России" Сергей Лавров заявил, что новое название - Русские острова, отобьет у японцев желание забирать их у нас.

Владимир Соловьев - про переименование Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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