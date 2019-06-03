Безымянным островам Курильской гряды могут присвоить имена героев

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-03T07:40:07+03:00

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Депутаты Государственной думы хотят присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды. С такой инициативой выступил член нижней палаты парламента от Сахалинской области Георгий Карлов.

"Мы об этом будем говорить в Государственной думе: наши (Курильские) острова не могут быть безымянными. Мы будем называть их именами героев", - сказал депутат.

По его словам, за последние годы некоторые острова Курильской гряды уже получили имена по инициативе депутатов. Их назвали в честь героев Великой отечественной войны и в честь наших современников, однако многие острова до сих пор остаются безымянными. Так, из 1671 крупных и малых участков суши в том районе имена присвоены лишь 89, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России прозвучало предложение переименовать сами Курильские острова. Лидер "Справедливой России" Сергей Лавров заявил, что новое название - Русские острова, отобьет у японцев желание забирать их у нас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694881" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьев - про переименование Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU