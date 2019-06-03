2019-06-03T08:05:44+03:00
Политика

США поставили ЕС ультиматум о направлении оборонной политики

Вашингтон требует от Брюсселя изменить нормы, ограничивающие участие американских компаний в разработке вооружений в Европе
Юлия ДИВЕЕВА
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Администрация Дональда Трампа поставила Евросоюза ультиматумАдминистрация Дональда Трампа поставила Евросоюза ультиматумФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты в категорической форме потребовали от Евросоюза изменить курс своей оборонной политики, чтобы тесно связать ее с интересами Вашингтона. Ультиматум озвучил глава европейского правительства США Майкл Мерфи еще 22 маяоде визита в Вашингтон представителей европейского комитета по политике и безопасности.

Как пишет газета El Pais, США хотят, чтобы их компании участвовали в европейских проектах, связанных с вооружением. Брюсселю эта идея совсем не нравится, ведь Европа может оказаться "в ловушке американских нормативов по экспорту военного материала". В качестве последнего аргумента администрация Дональда Трампа предупредила ЕС о том, что, если он и дальше будет упорствовать, то "рискует остаться один перед лицом таких угроз, как Россия".

Вашингтон настаивает на том, что европейские нормы слишком ограничивающие и создают препятствия для американских компаний, желающих участвовать в разработке вооружений в Европе. США требуют от Евросоюза изменить эти нормы.

"Если язык законодательства Европейского фонда обороны и руководящих принципов PESCO (Постоянного структурированного военного партнерства) не изменится, тогда ЕС должен будет выбрать: либо отказаться от возможности использовать лучшие существующие технологические, либо разработать свои собственные", - предупредил европейских послов Майкл Мерфи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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