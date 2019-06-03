Россиян ждет короткая рабочая неделя

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-03T10:00:56+03:00

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Роструд решил напомнить жителям страны о том, что 12 июня будет праздноваться День России, а значит можно рассчитывать на дополнительный выходной. В 2019 году он приходится на среду, при этом во вторник, 11 июня, можно будет уйти с работы на час раньше.

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - уточнили в ведомстве.

Всего же в этом месяце у россиян будет 19 рабочих дней и 11 выходных. На июнь приходятся 109 праздников, в том числе 32 международных и 20 профессиональных, передает "РГ".

Сайт kp.ru писал о том, что в День России во всех городах нашей большой страны пройдут праздничные мероприятия. Например, жителей и гостей столицы ждут концерты, бесплатные экскурсии, фестивали и традиционный салют на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU