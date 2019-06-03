2019-06-03T11:55:50+03:00
Общество

Умер артист из "Спокойной ночи, малыши" Геннадий Матвеев

Прощание с актером состоится 4 июня
Григорий ЛЕОРДА
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Геннадий Матвеев озвучивал персонажей детской передачи. Фото: m.kino-teatr.ruГеннадий Матвеев озвучивал персонажей детской передачи. Фото: m.kino-teatr.ru
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На днях ушел из жизни актер театра и кино, заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Этот человек снялся в 80 картинах, играл в спектаклях, а запомнился участием в программе "Спокойной ночи, малыши". Артист озвучивал персонажей детской передачи в 80-е.

"Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам. Светлая память!", - отмечается в сообщении Союза кинематографистов.

За свою карьеру актер сменил немало театров. Он выходил на сцену театра Советской Армии, Московского театра миниатюр, театра «Ангажемент», театра «Вернисаж», театра «Современная опера». Помимо деятельности в кино Матвеев писал стихи и песни, такие как «В снежной шапке сосна» и «Качаются сосны, березы…».

Прощание с артистом состоится 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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