В Кремле ничего не знают о возможности недопуска России на Олимпиаду 2020 года

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-03T14:33:24+03:00

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Sunday Times об отстранении российских спортсменов от участия в олимпийских играх в Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Sunday Times об отстранении российских спортсменов от участия в олимпийских играх в Японии

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Москва ничего не знает о возможности недопуска России на Олимпиаду 2020 года в Японии, но обращает внимание на то, что написавшее об этом западное издание это не решает. Соответствующие образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британской Sunday Times.

«Нам об этом ничего ничего не известно, но, в любом случае, не газета Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии», - сказал представитель Кремля

Напомним, ранее в британской газете появилось сообщение о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Sunday Times сослалась на обстоятельства дела, недавно открытого в отношении российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обвиняет в нарушении антидопинговых правил.

ИСТОЧНИК KP.RU