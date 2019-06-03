2019-06-03T17:19:25+03:00
В мире

В Литве генпрокуратура потребовала шести лет тюрьмы для обвиняемых в шпионаже на Россию

Приговор объявят 20 июня текущего года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Литве генпрокуратура потребовала шести лет тюрьмы для обвиняемых в шпионаже на РоссиюВ Литве генпрокуратура потребовала шести лет тюрьмы для обвиняемых в шпионаже на РоссиюФото: Архив "КП"
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Представитель прокуратуры Литвы Витаутас Йончас заявил, что гособвинение в деле двух граждан Литвы, которым вменяется шпионаж в пользу России, потребовало для них наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Об этом сообщили во время заседания в Шяуляйском окружном суде.

Окончательный приговор объявят 20 июня текущего года.

- Обвинение потребовало такого наказания. Суд в закрытом заседании заслушал окончательные прения сторон и удалился для вынесения решения, - отметил Йончас, сообщает "ТАСС".

Напомним, генеральная прокуратура Литвы передала в начале этого года в суд восемь томов уголовного дела по обвинению в шпионаже за денежное вознаграждение двух граждан Литвы. Они якобы собирали информацию, интересующую разведку иностранного государства - Российской Федерации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года граждан Китая и Польши задержали в Варшаве по подозрению в шпионаже. Местный суд принял решение об аресте бизнесменов на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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