2019-01-11T12:44:15+03:00
Политика

Граждан Китая и Польши задержали в Варшаве по подозрению в шпионаже

Местный суд принял решение об аресте бизнесменов на три месяца
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Граждан Китая и Польши задержали в Варшаве по подозрению в шпионажеГраждан Китая и Польши задержали в Варшаве по подозрению в шпионажеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Варшаве директора польского отдела компании Huawei Вэйцзин В. и бывшего сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши Петра Д. задержали полицейские по подозрению в шпионаже.

В четверг, 10 декабря, суд Варшавы принял решение об аресте мужчин на три месяца. Им предъявили обвинение по статье о шпионаже против Польши. Полицейские провели обыск в домах бизнесменов, а также изъяли все документы в офисах Huawei и фирме Orange, в которой последнее время работал Петр Д.

Оба подозреваемых не признают свою вину и отказываются комментировать свой арест. После того, как стало известно об инциденте, заместитель посла КНР в Польше прилетел в Варшаву. Он попросил предоставить консульским службам прямой доступ к арестованному директору компании Huawei.

Известно, что Петр Д. работал в Агентстве внутренней безопасности Польши до 2011 года и занимал высокий пост. Его отставка была в первую очередь связана с инфоаферой, касающейся коррупции при проведении государственных аукционов. Однако обвинения Петру Д. предъявлены не были, сообщает государственное Польское телевидение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обвиняемого в шпионаже американца арестовали в Москве. Адвокат арестованного Пола Уилана уже направил апелляционную жалобу на такое решение суда.

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