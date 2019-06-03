2019-06-03T17:44:19+03:00
Политика

Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН

Дипломат пострадал от рук спецназа Косово
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Вячеслав ВолодинВячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Завершая свой однодневный визит в Белград, Вячеслав Володин заехал в больницу к сотруднику миссии ООН Михаилу Краснощекову.

Российский дипломат оказался среди раненых во время провокации спецназа Косово в минувший вторник.

- Необходимо, чтобы ООН признала, что вы, их сотрудник, дипломат пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косово. И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу. Вы, как наш гражданин, как участник миссии ООН, выполняли свой долг, - сказал гость и пожелал ему скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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