Ленобласть попала в топ регионов-лидеров по социально-экономическому развитию

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-03T18:22:20+03:00

Только в прошлом году в ее экономику было привлечено 470 млрд рублей инвестиций

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На основе данных Росстата, Минфина и Федерального казначейства эксперты РИА Новости составили рейтинг областей-лидеров по социально-экономическому развитию за 2018 год. Регионы в списке распределялись исходя из масштаба и эффективности экономики, показателям бюджетной и социальной сфер. Ленобласть заняла десятое место в топе, сделав значительный рывок за короткое время. Всего за год рейтинг 47 региона вырос на 5 баллов. Это стало возможно благодаря планомерной политики привлечения инвестиций в новые производства и постоянному повышению уровня жизни и доходов людей.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, результаты опубликованного рейтинга социально-экономического положения регионов подтверждают амбиции региона на лидерство в социально-экономическом развитии.

- Главное, что помогает нам добиваться высоких результатов — нацеленность на позитивные изменения в жизни людей. Причем, не только с точки зрения их экономического благополучия, но также развития личностного и профессионального потенциала. Наш девиз: Ленинградская область — область успешных людей!

В регионе действительно большое внимание уделяется подготовке и повышению профессионализма квалифицированных кадров, развитию человеческого капитала.

Также глава региона уверен, рост на пять балов в рейтинге для Леобласти очень важен, ведь регион не относится к нефтегазодобывающих территориям, однако, способен достойно конкурировать с ними.

- Итоги прошлого года свидетельствуют о том, что наша экономика показывает положительный результат, а качественные инвестиции в новые производства дают бюджету стабильные поступления, - говорит Дрозденко. - 2018 год был одним из лучших по экономическим показателям, в том числе по наполнению бюджета Ленинградской области. Это еще раз доказывает, что регион способен обеспечить развитие социальной сферы и инфраструктуры – то, с чем жители сталкиваются ежедневно.

Только в 2018 году в экономику Ленинградской области было привлечено 470 млрд рублей инвестиций. В реальном приросте – это на 26,8% выше уровня 2017 года, доля инвестиций в валовом региональном продукте оценивается на уровне 44%. В прошлом году уровень валового регионального продукта достиг 1 трлн рублей.

И немаловажно, что четвертый год подряд Ленинградская область остается в лидерах среди регионов, увеличивающих реальные доходы населения.

ИСТОЧНИК KP.RU