СЕГОДНЯ 21:39 2019-06-03T21:53:03+03:00

Трамп заявил о выводе РФ "большинства своих людей" из Венесуэлы Фото: REUTERS

Ранее американские СМИ заявили, что число русских специалистов в Каракасе "сократилось" до нескольких десятков

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что что Россия якобы проинформировала США о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы. Об этом он написал в своем Twitter.

- Россия проинформировала нас о том, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы, - прокомментировал американский лидер.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназваный источник заявила, что число русских специалистов в Каракасе "сократилось" до нескольких десятков. СМИ также отметило, что за несколько месяцев число специалистов Ростеха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков.

При этом по словам представителей Ростеха, цифры преувеличены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях. Они обеспечивают обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прокомментировала новости о том, что США снова покупают нефть из Венесуэлы. Политик отметила непоследовательность действий Вашингтона в отношении Каракаса.

ИСТОЧНИК KP.RU