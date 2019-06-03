2019-06-03T21:53:03+03:00
В мире

Трамп заявил о выводе РФ "большинства своих людей" из Венесуэлы

Ранее американские СМИ заявили, что число русских специалистов в Каракасе "сократилось" до нескольких десятков
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил о выводе РФ "большинства своих людей" из ВенесуэлыТрамп заявил о выводе РФ "большинства своих людей" из ВенесуэлыФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп отметил, что что Россия якобы проинформировала США о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы. Об этом он написал в своем Twitter.

- Россия проинформировала нас о том, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы, - прокомментировал американский лидер.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназваный источник заявила, что число русских специалистов в Каракасе "сократилось" до нескольких десятков. СМИ также отметило, что за несколько месяцев число специалистов Ростеха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков.

При этом по словам представителей Ростеха, цифры преувеличены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях. Они обеспечивают обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прокомментировала новости о том, что США снова покупают нефть из Венесуэлы. Политик отметила непоследовательность действий Вашингтона в отношении Каракаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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