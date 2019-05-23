Захарова прокомментировала новости о том, что США снова покупают нефть из Венесуэлы

СЕГОДНЯ 02:55 2019-05-23T03:01:19+03:00

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Комментируя появившиеся в прессе сообщения о том, что Соединенные Штаты после двухнедельного перерыва возобновили закупки нефти из Венесуэлы, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила непоследовательность действий Вашингтона в отношении Каракаса.

Она напомнила о словах спецпредставителя США по вопросам Венесуэлы Эллиота Абрамса, который еще два месяца назад заявил, что Штаты добиваются «полной изоляции президента Николаса Мадуро на международной арене, и в первую очередь — прекращения любых коммерческих сделок банков, фирм и компаний с Венесуэлой, выгодных Мадуро». Абрамс тогда призвал другие страны «не помогать Мадуро», а частные компании – не вести бизнес с Боливарианской республикой.

«Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», - подытожила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

К слову, как писал сайт kp.ru, о том, что Штаты стали опять покупать венесуэльскую нефть, стало известно еще в апреле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689313" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU