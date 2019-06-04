2019-06-04T04:23:17+03:00
Наука

Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Он доставил на Землю почти две тонны полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Dragon доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКСDragon доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский космический грузовик Dragon компании SpaceX в ночь на вторник по московскому времени приводнился в Тихом океане примерно в 325 км к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния).

«Благополучное приводнение Dragon подтверждено. 17-я миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!» - сообщила компания на своей официальной странице в Twitter.

Отмечается, что вернувшийся с Международной космической станции космический корабль доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, которые космонавты проводили на борту МКС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon с космодрома на мысе Канаверал к орбитальной станции 4 мая. В частности, «Дракон» доставил на МКС продовольствие и оборудование для научных экспериментов.

SpaceX запустил Falcon 9 с грузом для МКС.Запуск прошел в прямом эфире

ИСТОЧНИК KP.RU

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