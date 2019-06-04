Строительство самой дорогой дороги России отложили на десять лет

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-04T13:05:25+03:00

Дорогу построят к 2037. И то, если сократят ее в два раза. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Виктор Клюшкин.

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Трасса Джубга-Сочи не вошла в инфраструктурный план на период до 2024 года. Это значит, что ее строительство будет перенесено на более поздний срок. Об том сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что трасса - "это точно не проект текущего цикла".

"У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 году", — сказал Максим Акимов газете "Ведомости".

Стоимость реконструкции дороги Росавтодор оценил в 1,2 триллиона рублей. Протяженность трассы всего 210 км. Минтранс РФ ранее счел строительство нецелесообразным - в том числе, из-за слишком высокой цены и технической сложности проекта.

Сейчас это двухполосный горный серпантин. Дорога вызывает многочисленные жалобы курортников, особенно осенью или весной, когда идут дожди. «Дорожные мытарства», «7 часов пробок по серпантину» - так описывают свои ощущения от трассы водители. Новый срок окончания строительства - 2037 год. Но это при условии, что дорогу сократят до 80 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU