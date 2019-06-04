Верховный суд РФ признал законным запрет полицейским проводить отпуск за границей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-04T13:23:17+03:00

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Верховный суд Российской Федерации отклонил иск о признании недействующим подпункта приказа Министерства внутренних дел о запрете полицейским с допуском к государственной тайне выезжать за пределы России по частным делам.

Данный иск подал бывшим командиром взвода ДПС Южного округа Москвы Максимом Лужных, которого уволили из органов внутренних дел за отдых за границей.

«Суд решил: в удовлетворении искового заявления Лужных отказать», - зачитала решение судья судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Алла Назарова.

Напомним, решение признать полицейских невыездными было принято в 2015. В МВД пояснили, что сотрудники органов внутренних дел находятся на госслужбе, что «налагает на них особую ответственность, включая и ряд ограничений в определенных обстоятельствах». За год до этого было принято постановление о том, что выезд полицейских может быть осуществлен только с письменного разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU