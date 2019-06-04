2019-06-04T14:09:34+03:00
Общество

Коробку с вещами будут вручать в вологодских роддомах

Жительницы Вологодской области, которые родят детей в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года, получат в подарок набор для ухода за малышом
Лариса ТУРОВА
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Программа, получившая название «С днем рождения, малыш!», стартовала 1 июня, в День защиты детей. Пока она рассчитана только на 2019 год, на нее из областного бюджета в рамках нацпроекта «Демография» выделено 35 миллионов рублей. Однако губернатор Олег Кувшинников отметил, что такой подарок мамам станет доброй традицией.

Благодаря подарку родители смогут сэкономить на приобретении детского одеяла, полотенца для купания, подгузниках, гигиенических средствах. Кроме того, в наборе можно найти бутылочку для кормления, игрушку-погремушку и альбомом для фотографий и памятных записей. В набор также вложена брошюра с информацией о мерах социальной поддержки семей с детьми.

Получить набор детских принадлежностей смогут мама или папа новорожденного, а при их отсутствии - законный представитель или опекун в день выписки из роддома. В случае, если в семье появилась двойня или тройня, набор гарантирован каждому ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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