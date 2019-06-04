Ученые выяснили, как чистка зубов может защитить от болезни Альцгеймера

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-04T16:12:03+03:00

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Тщательная и регулярная чистка зубов способна защитить от болезни Альцгеймера. С таким заявлением выступили ученые из Бергенского университета в Норвегии.

О том, что из ротовой полости бактерии, вызывающие воспаление десен (гингивит), могут попасть в мозг было известно и ранее. Оказавшись на месте они начинают выделять вредные ферменты, которые разрушают нервные клетки.

Норвежские специалисты исследовали ткани мозга 53 человек, страдающих от болезни Альцгеймера. Оказалось, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты. Эксперты отметили, что сами по себе эти бактерии не способны вызвать болезнь, но могут повысить риск ее развития, передает телеканал «360».

Чтобы снизить риски развития этой болезни, ученые рекомендуют тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Особое внимание это процедуре рекомендуется уделить людям, которым уже поставлен этот диагноз, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU