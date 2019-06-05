Счетная палата назвала четыре самых открытых ведомства

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-05T11:04:06+03:00

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Специалисты Счетной палаты РФ представили рейтинг уровня открытости органов государственной власти. По их мнению ближе всего к народу четыре ведомства: МВД, Минкульт, Минэнерго и Минфин. Для того чтобы определить лидеров, эксперты изучали открытость информации, данных и диалога.

Под открытостью информации понимали доступность сведений опубликованных на сайте, возможность оценить их качество и актуальность. При учете оценивалось сопровождение публикаций метаданными, содержательность информации.

В рейтинге также оценили открытость государственных корпораций. Специалисты пришли к выводу, что там данными делятся неохотно.

"Являясь крупными получателями бюджетных средств, госкорпорации фактически работают на все общество, однако произведенная ценность остается недоступной обществу. Например, если сравнивать деятельности Роскосмоса с деятельностью американского NASA, то последнее публикует в свободном доступе в форме открытых данных большие объемы различной исследовательской информации, получаемой в космической отрасли. Роскосмос же никаких данных не публикует", - говорится в докладе.

ИСТОЧНИК KP.RU