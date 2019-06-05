2019-06-05T11:32:04+03:00
Общество

Названы лучшие российские курорты для отдыха с детьми

На первом месте расположился Сочи
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы лучшие курорты для отдыха с детьмиНазваны лучшие курорты для отдыха с детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг курортов России, которые больше всего подходят для отдыха с детьми. Первое место в списке занял город Сочи. За него в онлайн-опросе проголосовали 40% респондентов.

На втором месте рейтинга оказалась Анапа, за нее свои голоса отдали 16% опрошенных. На третьей позиции расположились курортный район Санкт-Петербурга и Байкал, каждый из которых получил по 11% голосов.

На пятой и шестой строчке рейтинга оказались крымские Евпатория и Ялта, за которые проголосовали по семь процентов респондентов, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того в топ-10 вошли Феодосия, Ейск (Краснодарский край), Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск.

«В первую десятку лучших российских курортов для летнего отдыха с детьми вошли пять курортов на побережье Черного моря, один курорт на побережье Азовского моря, два курорта на Балтике, один курорт Кавказских Минеральных Вод и озеро Байкал», — приводит данные из пояснительной записки к исследованию ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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