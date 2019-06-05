2019-06-05T11:36:39+03:00
Наука

Китай впервые запустил ракету с морской платформы

«Чанчжэн-11» доставила на орбиту семь космических аппаратов
Григорий ЛЕОРДА
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Стар ракеты сняли на видео.Стар ракеты сняли на видео.
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Китай осуществил пуск ракеты-носителя с морской платформы. «Чанчжэн-11» доставила на орбиту семь космических аппаратов. Ее старт состоялся 12:06 по местному времени (07:06 по Москве).

Ракета стартовала из Желтого моря. Ее обломки упали в международные воды на севере Тихого океана. По уверениям создателей, «Чанчжэн-11» является твердотопливной ракетой. В ней отсутствуют опасные вещества, поэтому обломки не принесут вреда для близлежащих морских районов. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

За последние четыре года Китай запустил в космос шесть ракет этого типа «Чанчжэн-11» (CZ-11). Все пуски были произведены с космодрома Цзюцюань. Четырехступенчатую ракету CZ-11 впервые запустили с подвижной морской платформы. Какие задачи будут выполнять спутники не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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