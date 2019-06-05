В Китае впервые запустили ракету с морского космодрома

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-05T11:52:23+03:00

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Китай впервые провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морского космодрома. Ракета с семью космическими аппаратами стартовала с платформы в Желтом море в среду, 5 июня, в 12:06 по местному времени (07:06 по Москве).

В национальном космическом управлении страны отметили, что обломки ракеты упадут в международные воды на севере Тихого океана, передает телеканал «360».

В ведомстве подчеркнули, что запущенная ракета является твердотопливной. В ней отсутствуют вредные вещества, поэтому обломки, попавшие океан, не будут нести опасности для близлежащих морских районов.

Отмечается, что «Чанчжэн-11» — четырехступенчатая космическая ракета. Она была создана для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2016 по 2019 годы китайские специалисты уже запустили шесть таких ракет, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU